In 300 per il video del rapper in strada a Milano: pietre e bastoni contro la Polizia (Di domenica 11 aprile 2021) "Andatevene", "fuori dalle nostre zone". Sono stati accolti così gli agenti e i carabinieri inviati oggi in via Micene, a Milano, per un assembramento di centinaia di ragazzi, tutti lì per il video del rapper Neima Ezza. E' stato necessario lanciare un lacrimogeno per disperdere la folla.E' accaduto intorno alle 17.30 di ieri pomeriggio. Un gruppo di circa 300 ragazzi si è ritrovato per un video rap da girare nella zona alla periferia di Milano senza alcun distanziamento.Sul posto, mentre dalla centrale operativa la cosa veniva seguita attraverso le telecamere, sono arrivati Polizia e carabinieri. Quando i ragazzi, fra i 16 e i 20 anni, li hanno visti arrivare sono scappati verso piazzale Selinunte dove si sono riuniti e hanno iniziato a lanciare pietre, ...

