In 300 a Milano per il video del rapper Neima Ezza: "Se arrivano gli sbirri nessuno scappa" | VIDEO (Di domenica 11 aprile 2021) Lui si chiama Amine Ezzaroui (in arte Neima Ezza), ed è un rapper italo-marocchino di 19 anni della periferia milanese, cresciuto nel quartiere di San Siro. E loro, tutti e trecento i ragazzi che appaiono nel VIDEO postato sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas, sono ragazzi tra i 16 e i 20 anni che si sono radunati in piazza Selinunte sabato pomeriggio dopo un passaparola sui social: "Domani VIDEO, San Siro, ore 16, piazza Selinunte". E così è stato, in barba a tutte le misure e le restrizioni anticontagio che sono in vigore ormai da mesi. Un evento che non poteva certo passare inosservato agli occhi di quanti vivono nell'isolato di quel quartiere. Tanto che molti cittadini della zona, assistendo alla scena (peraltro le ragazze e i ragazzi ...

DSantanche : 300 persone assembrate nei giorni di preghiera fuori dalle moschee abusive: che cosa è successo? Cosa aspettiamo a… - fattoquotidiano : Milano, 300 ragazzi in strada per girare video rap senza distanziamento. Pomeriggio di guerriglia urbana con carabi… - Agenzia_Ansa : In 300 per un video rap, lacrimogeno disperde i ragazzi. Pietre e bastoni contro le forze dell'ordine a Milano #ANSA - il_brigante07 : RT @Gianmar26145917: Ho seguito un po' di #TG, tutti hanno parlato di 300 teppisti che si sono radunati a far cagnara a #Milano #SanSiro pe… - Maryljacb : RT @Signorasinasce: #Milano come una #banlieu parigina. Ieri circa 300 ragazzetti in zona stadio hanno creato #disordini con le FF.OO e dan… -