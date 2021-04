Il vero quadro miracoloso che Gesù commissionò a Santa Faustina (Di domenica 11 aprile 2021) Quando pensiamo al quadro di Gesù Misericordioso, ci immaginiamo quello conservato a Cracovia. Ma quale fu in realtà commissionato? Il quadro che tutti abbiamo ben presente non fu però il primo ad essere dipinto su indicazione di Gesù, che disse a Suor Faustina: “Dipingi un’immagine secondo il modello che vedi, con sotto scritto: Gesù confido L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 11 aprile 2021) Quando pensiamo aldiMisericordioso, ci immaginiamo quello conservato a Cracovia. Ma quale fu in realtà commissionato? Ilche tutti abbiamo ben presente non fu però il primo ad essere dipinto su indicazione di, che disse a Suor: “Dipingi un’immagine secondo il modello che vedi, con sotto scritto:confido L'articolo proviene da La Luce di Maria.

