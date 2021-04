Il Segreto, anticipazioni oggi 11 aprile: Marta perde il bambino (Di domenica 11 aprile 2021) anticipazioni “Il Segreto”, puntata di oggi 11 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15? In piena notte in casa Solozabal si sentono delle urla. Ramon tiene tra le braccia Marta, che ha perso i sensi. Quando la ragazza si sveglia, dopo le cure mediche, scopre che ha abortito. Cos’è successo? La famiglia Solozabal viene svegliata in piena notte dalle urla di Ramon. L’uomo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 11 aprile 2021)“Il”, puntata di112021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15? In piena notte in casa Solozabal si sentono delle urla. Ramon tiene tra le braccia, che ha perso i sensi. Quando la ragazza si sveglia, dopo le cure mediche, scopre che ha abortito. Cos’è successo? La famiglia Solozabal viene svegliata in piena notte dalle urla di Ramon. L’uomo Articolo completo: dal blog SoloDonna

