Il Segreto anticipazioni oggi 11 aprile 2021: la drammatica notte di Marta

E' notte alla villa e tutti stanno dormendo, poi un urlo spaventoso sveglia tutta la casa. Le trame de Il Segreto rivelano che nella puntata di oggi 11 aprile 2021, la voce che si ode nella notte è quella di Ramon. Tutti accorrono nella camera di Marta e scoprono qualcosa di agghiacciante. L'uomo tiene tra le braccia la moglie completamente inerme e priva di sensi. Che cosa sarà successo? Rosa e Carolina non hanno il coraggio quasi di guardare e temono che la loro amata sorella possa essere addirittura morta. Ma a sospettare la verità è Manuela che nota immediatamente un particolare di Marta. Che cosa?

