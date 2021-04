Il Segreto, anticipazioni 11 aprile: una scioccante confessione (Di domenica 11 aprile 2021) Il Segreto vivacizzerà il pomeriggio di Canale 5 con una nuova appassionante puntata dove a farla da padrona sarà sempre la famiglia Solozabal. Le anticipazioni della soap opera spagnola di oggi, domenica 11 aprile, infatti, annunciano che Manuela, che ha ripreso conoscenza dopo essere stata spinta giù dalle scale da donna Begoña, nel tentativo di ucciderla, riceverà la visita di Encarnacion. La governante, che ha detto a tutti di non ricordare nulla della sua caduta, farà all'amica una scioccante confessione e le dirà che in realtà lei sa benissimo che è stata la moglie di don Ignacio a farla cadere per liberarsi di lei una volta per tutte. La madre di Alicia rimarrà senza parole di fronte a quella verità sconvolgente, ma prometterà a Manuela che non dirà niente a nessuno. Nel frattempo, Hipólito ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 11 aprile 2021) Ilvivacizzerà il pomeriggio di Canale 5 con una nuova appassionante puntata dove a farla da padrona sarà sempre la famiglia Solozabal. Ledella soap opera spagnola di oggi, domenica 11, infatti, annunciano che Manuela, che ha ripreso conoscenza dopo essere stata spinta giù dalle scale da donna Begoña, nel tentativo di ucciderla, riceverà la visita di Encarnacion. La governante, che ha detto a tutti di non ricordare nulla della sua caduta, farà all'amica unae le dirà che in realtà lei sa benissimo che è stata la moglie di don Ignacio a farla cadere per liberarsi di lei una volta per tutte. La madre di Alicia rimarrà senza parole di fronte a quella verità sconvolgente, ma prometterà a Manuela che non dirà niente a nessuno. Nel frattempo, Hipólito ...

Advertising

infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 aprile: un segreto inconfessabile - antonellaa262 : Un Posto al Sole, anticipazioni. Abbiamo visto una new entry nella soap opera di Rai 3: Speranza Altieri, interpret… - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni dal 12 al 16 aprile: Pepa in pericolo - #Segreto #anticipazioni #aprile: - infoitcultura : Un Posto al Sole, le anticipazioni, Speranza ha un indicibile segreto: di che si tratta - antonellaa262 : Il Segreto, anticipazioni domenica 11 aprile. Ramon picchia Marta che, in seguito alle ferite e ai traumi riportati… -