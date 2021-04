Il Psg fissa il prezzo di Icardi: la Juventus fiuta l’affare (Di domenica 11 aprile 2021) Il campionato è entrato nella fase finale per gli obiettivi di scudetto, Champions League e salvezza e già si pensa alla prossima stagione. Le squadre di Serie A hanno intenzione di muoversi in anticipo, un calciatore che potrebbe tornare in Italia è Mauro Icardi. L’argentino è destinato a diventare un pezzo pregiato della prossima sessione e sono due le squadre italiane che hanno messo nel mirino l’attaccante: la Juventus e la Roma. La stagione dell’argentino è stata altalenante, ma si è confermato come al solito un ottimo goleador. Le prossime settimane saranno fondamentali per avviare le trattative. Icardi torna in Italia, l’Equipe conferma: “è testa a testa per l’argentino” Il futuro di Icardi Foto AnsaIcardi continua a confermarsi uno dei migliori calciatori in circolazione ed un finalizzatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 aprile 2021) Il campionato è entrato nella fase finale per gli obiettivi di scudetto, Champions League e salvezza e già si pensa alla prossima stagione. Le squadre di Serie A hanno intenzione di muoversi in anticipo, un calciatore che potrebbe tornare in Italia è Mauro. L’argentino è destinato a diventare un pezzo pregiato della prossima sessione e sono due le squadre italiane che hanno messo nel mirino l’attaccante: lae la Roma. La stagione dell’argentino è stata altalenante, ma si è confermato come al solito un ottimo goleador. Le prossime settimane saranno fondamentali per avviare le trattative.torna in Italia, l’Equipe conferma: “è testa a testa per l’argentino” Il futuro diFoto Ansacontinua a confermarsi uno dei migliori calciatori in circolazione ed un finalizzatore ...

Advertising

CalcioWeb : Il #Psg fissa il prezzo di Mauro #Icardi e la #Juventus prepara l'assalto, si preannuncia un'estate caldissima - _SiGonfiaLaRete : #Icardi-#Dybala, prende quota lo scambio: la #Juve fissa l'incontro con #WandaNara - AnStorti : Speriamo inizi una collaborazione fissa con la jordan come per il PSG. Godrei non poco -