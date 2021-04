Il principe Filippo, che prima di morire ha incaricato Carlo di occuparsi della regina Elisabetta e della royal family (Di domenica 11 aprile 2021) Hanno fatto il giro del mondo le prime parole di Carlo d’Inghilterra dopo la morte del principe Filippo, duca di Edimburgo, scomparso venerdì 9 aprile a 99 anni. L’erede al trono aveva ricordato il suo «caro papà», commosso dall’ondata di affetto che nelle ultime ore ha dato coraggio alla famiglia reale, sottolineandone il ruolo, istituzionale e privato. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 aprile 2021) Hanno fatto il giro del mondo le prime parole di Carlo d’Inghilterra dopo la morte del principe Filippo, duca di Edimburgo, scomparso venerdì 9 aprile a 99 anni. L’erede al trono aveva ricordato il suo «caro papà», commosso dall’ondata di affetto che nelle ultime ore ha dato coraggio alla famiglia reale, sottolineandone il ruolo, istituzionale e privato.

Advertising

VittorioSgarbi : C’era anche il Principe Filippo, nel 1943, quando gli alleati sbarcarono in Sicilia; era con la Royal Navy. Peccato… - NicolaPorro : Le battute su cinesi, donne, africani, gli strappi all’etichetta... Altro che gaffe: #Filippo era uno di noi. Lo ri… - Agenzia_Ansa : Il funerale del principe Filippo sarà celebrato sabato 17 aprile al castello di Windsor. Lo ha annunciato Buckingha… - helenastilinski : RT @StefanoGuerrera: raga scusatemi ma non mi piacciono per un cazzo le battute sul principe Filippo morto e se per questo non mi facevano… - DanielePavone7 : RT @tg2rai: Saranno solenni ma in forma privata i funerali del Principe Filippo di Edimburgo. Omaggio con salve di cannone in tutto il paes… -