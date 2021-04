Il principe Andrea | La regina sente un vuoto enorme | lo ha confidato a noi figli

Advertising

La regina Elisabetta ha confidato ai figli di sentire "un vuoto enorme" dopo la morte del consorte, ilFilippo. E' quanto ha riferito il, terzogenito della coppia. Il duca di York ha rivelato i sentimenti della madre dopo aver partecipato alla messa domenicale alla cappella di Windsor assieme ad altri membri della ...Ed è per questo che familiari e corte le si stanno stringendo attorno: ieri mattina il primo ad arrivare per farle visita è stato il, il figlio prediletto . Ma si può immaginare che ...E’ quanto ha riferito il principe Andrea, terzogenito della coppia. Il duca di York ha rivelato i sentimenti della madre dopo aver partecipato alla messa domenicale alla cappella di Windsor assieme ad ...Regno Unito ancora in lutto per la morte del principe Filippo, deceduto al castello di Windsor a 99 anni. E trapelano ancora voci sui sentimenti della sovrana, che avrebbe confidato ai figli, recatisi ...