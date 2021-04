Il nuovo singolo di Giacomo Luridiana, “Primavera”: l’intervista (Di domenica 11 aprile 2021) “Primavera descrive un periodo della mia vita, un giorno in particolare, una certa ora del giorno, una persona, un posto, tante cose. Spero che possa descrivere altri periodi, persone e luoghi persone per tanta altra gente” Dal 9 aprile è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “Primavera”, il nuovo brano di Giacomo Luridiana. Lo stile cantautorale energico di “Primavera” descrive la resilienza di essere immuni a frustrazioni, delusioni e sconfitte quotidiane grazie alla magia di un amore che soddisfa, sia esso solo un’illusione, una realtà o un misto delle due. Con la co-produzione di Nicola Ursino, Giacomo Luridiana racchiude in questo brano un mix di emozioni e sensazioni a metà tra l’irreale e l’esperienza ... Leggi su lopinionista (Di domenica 11 aprile 2021) “descrive un periodo della mia vita, un giorno in particolare, una certa ora del giorno, una persona, un posto, tante cose. Spero che possa descrivere altri periodi, persone e luoghi persone per tanta altra gente” Dal 9 aprile è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “”, ilbrano di. Lo stile cantautorale energico di “” descrive la resilienza di essere immuni a frustrazioni, delusioni e sconfitte quotidiane grazie alla magia di un amore che soddisfa, sia esso solo un’illusione, una realtà o un misto delle due. Con la co-produzione di Nicola Ursino,racchiude in questo brano un mix di emozioni e sensazioni a metà tra l’irreale e l’esperienza ...

