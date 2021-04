Il Milan è letale nella prima mezz’ora | nessuno ha fatto meglio in Serie A

(Di domenica 11 aprile 2021) Ilcontro il Parma non ha solamente stabilito il suo record di successi in trasferta (13) in una singola stagione diA Ilcontro il Parma non ha solamente stabilito il suo record di successi in trasferta (13) in una singola stagione diA. La squadra di Pioli ha segnato la sua 20° rete nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questo campionato: nessuna squadra hafinora (al pari della Roma). L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Franck Kessie può essere considerato ad oggi il miglior calciatore delstagione 2020 - 2021. ... capace però di inserirsi senza palla e rendersianche in attacco. La quota sale a 11 se si ...Le pagelle ed i voti assegnati ai calciatori deldalla Gazzetta, dopo la vittoria di ieri pomeriggio per 3 - 1 sul campo del Parma. Come spesso accade lontano da San Siro, ilieri pomeriggio contro il Parma ha disputato una prova tosta e tutt'altro che passiva. Un ottimo primo tempo, finalizzato con due reti entrambe di splendida fattura. Una ripresa di sofferenza in ...Due gare, scrive il Corriere della Sera, importantissime per provare a invertire la tendenza. In trasferta, dunque, il Milan è letale, ma è in casa che la squadra ha smarrito se stessa. A San Siro la ...Le pagelle ed i voti assegnati ai calciatori del Milan dalla Gazzetta, dopo la vittoria di ieri pomeriggio per 3-1 sul campo del Parma.