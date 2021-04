Il libro del mese di Marzo: “Una terra promessa” di Barack Obama (Di domenica 11 aprile 2021) Appassionante, per certi versi commovente, la storia di un ragazzino che diviene Presidente degli Stati Uniti d’America, come un imperatore romano quando Roma governava il mondo. Alcune grandi direttrici servono a Barack Obama come mappa di lettura di queste 800 pagine scritte su piccoli block notes. La prima cosa che emerge è il potere travolgente della politica, con le sue passioni, le pulsioni, la sua ferocia e l’aspirazione (nelle menti migliori) a una terra promessa da lasciare in eredità alle giovani generazioni. Un corso ininterrotto, duro, disseminato di esami. Il giovane Obama sentiva la necessità di rappresentare qualcosa nell’America progressista e multirazziale, coglieva il senso disperante delle disuguaglianze sociali e di un Paese senza assistenza sanitaria. E nella politica l’importanza ... Leggi su formiche (Di domenica 11 aprile 2021) Appassionante, per certi versi commovente, la storia di un ragazzino che diviene Presidente degli Stati Uniti d’America, come un imperatore romano quando Roma governava il mondo. Alcune grandi direttrici servono acome mappa di lettura di queste 800 pagine scritte su piccoli block notes. La prima cosa che emerge è il potere travolgente della politica, con le sue passioni, le pulsioni, la sua ferocia e l’aspirazione (nelle menti migliori) a unada lasciare in eredità alle giovani generazioni. Un corso ininterrotto, duro, disseminato di esami. Il giovanesentiva la necessità di rappresentare qualcosa nell’America progressista e multirazziale, coglieva il senso disperante delle disuguaglianze sociali e di un Paese senza assistenza sanitaria. E nella politica l’importanza ...

Advertising

ricpuglisi : Mi piacerebbe avere aggiornamenti sulla copertura mediatica degli spezzoni del libro di @robersperanza sui media tr… - ricpuglisi : Su Twitter si parla di 1) GBD come stigma accademico massimo 2) spezzoni del libro di Speranza comprato in Franci… - M_Fedriga : A @QRepubblica hanno fatto vedere degli estratti del libro, poi ritirato, di #Speranza . Sono esterrefatto che il m… - pola1945 : RT @VaeVictis: Questo è un passaggio significativo del libro scritto dal nostro Ministro “della salute” e subito ritirato. What could go wr… - Marko_Morandi : RT @VaeVictis: Questo è un passaggio significativo del libro scritto dal nostro Ministro “della salute” e subito ritirato. What could go wr… -