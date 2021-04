Il latte materno protegge dall’obesità infantile anche grazie alla betaina (Di domenica 11 aprile 2021) È il primo alimento. Senza alcun dubbio. Per chi nasce, il latte materno rappresenta il cibo ottimale. E l’allattamento materno è una valida strategia per i primi mesi in buona salute e per porre le basi per il benessere futuro. In particolare, pare proprio che essere allattati al seno possa limitare i rischi (ovviamente non azzerarli, visto il ruolo dell’ambiente e dell’alimentazione futura) di sviluppare obesità. Ad aggiungere un tassello nel mosaico delle conoscenze sul tema giunge ora una ricerca internazionale che collega la “ricchezza” del latte in una determinata sostanza, la betaina, con la tendenza per il bambino a mantenere sotto controllo il peso. Si tratta di un dato ancora iniziale, ma sicuramente interessante, anche perché gli scienziati ... Leggi su dilei (Di domenica 11 aprile 2021) È il primo alimento. Senza alcun dubbio. Per chi nasce, ilrappresenta il cibo ottimale. E l’ttamentoè una valida strategia per i primi mesi in buona salute e per porre le basi per il benessere futuro. In particolare, pare proprio che esserettati al seno possa limitare i rischi (ovviamente non azzerarli, visto il ruolo dell’ambiente e dell’alimentazione futura) di sviluppare obesità. Ad aggiungere un tassello nel mosaico delle conoscenze sul tema giunge ora una ricerca internazionale che collega la “ricchezza” delin una determinata sostanza, la, con la tendenza per il bambino a mantenere sotto controllo il peso. Si tratta di un dato ancora iniziale, ma sicuramente interessante,perché gli scienziati ...

