Il giorno del debutto italiano a Catania del Re Mida del Volley Julio Velasco

(Di domenica 11 aprile 2021) La fatidica annata 1983. nel nuovo libro del giornalista marchigiano Daniele Bartocci, dal titolo “Happy Hour da fuoriclasse al BarTocci”. 212 pagine di appunti, racconti, commenti e saggi sportivi utili anche per affrontare le dinamiche giornalistiche nell’era digitale e i trend motivazionali di un grande leader. Ma non solo. Analisi sui nuovi trend della comunicazione sportiva ed evoluzione dei format dello sport business saranno alcuni dei temi trattati all’interno del libro che avrà un focus particolare su segreti, motivazione e performance di un grande manager, Prof., nel suo primo anno. Un anno scattato con la vittoria (3-0) alla prima in campionato a(15 ottobre 1983) al cospetto di una squadra scudettata (siciliani campioni d’italia al termine del campionato 1977-78). Il ...