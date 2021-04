Il Dramma di Ashley Cain | La Figlia Azaylia di 8 Mesi Ha i Giorni Contati per una Brutta Malattia

(Di domenica 11 aprile 2021), ex calciatore inglese diventato oggi personaggio televisivo e modello, ha annunciato sui social che la sua figlioletta, di otto, soffre di una rarissima forma di leucemia ...

Il nostro mondo è crollato', con queste paroleCain in un video sul social racconta nel dettaglio il percorso della piccola Azaylia e tutto quello che consegue nella vita di un genitore che ...Gli Emory sono un tipo nucleo famigliare del periodo, con il padre Henry (Thomas) ingegnere ... guida il nostro sguardo all'interno di unumano in cui l'orrore sembra prendere vita ...Sono momenti difficili quelli che stanno vivendo l’ex calciatore e la star dei reality, Ashley Cain e sua moglie Safiyya Vorajee. Purtroppo i medici hanno scoperto che la loro bambina di 8 mesi, ...Dramma per Ashley Cain. L'ex centrocampista inglese ha confidato sui social network che alla figlia Azaylia restano pochi giorni di vita. La piccola ha una malattia incurabile, una forma di leucemia ...