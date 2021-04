Il caso Sardegna, da zona bianca a zona rossa in poche settimane: che cosa è successo (Di domenica 11 aprile 2021) L’andamento della pandemia non migliora in Sardegna. Dopo essere stata l’unica regione italiana ad aver sperimentato la zona bianca, da lunedì 12 aprile passerà in zona rossa, secondo quanto stabilito nell’ultima ordinanza del Ministero della Salute. Dietro al drastico aumento dei contagi da coronavirus in Sardegna che, fino a poche settimane fa era considerata un’isola “Covid-free”, vi sono varie motivazioni. Nuove misure più severe Il prossimo lunedì 12 aprile entreranno in vigore le nuove misure anti-contagio disposte dal Ministro Roberto Speranza. L’Italia sarà quasi totalmente in zona arancione, con l’eccezione della Campania, Puglia, Valle d’Aosta e ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 aprile 2021) L’andamento della pandemia non migliora in. Dopo essere stata l’unica regione italiana ad aver sperimentato la, da lunedì 12 aprile passerà in, secondo quanto stabilito nell’ultima ordinanza del Ministero della Salute. Dietro al drastico aumento dei contagi da coronavirus inche, fino afa era considerata un’isola “Covid-free”, vi sono varie motivazioni. Nuove misure più severe Il prossimo lunedì 12 aprile entreranno in vigore le nuove misure anti-contagio disposte dal Ministro Roberto Speranza. L’Italia sarà quasi totalmente inarancione, con l’eccezione della Campania, Puglia, Valle d’Aosta e ...

