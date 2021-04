Il bando del Mic per trasformare le case cantoniere in alberghi e ristoranti (Di domenica 11 aprile 2021) AGI - In Svezia ci sono le vecchie stazioni su tratti di ferrovia dismessa trasformate in piccoli alberghi o in ristoranti, i vecchi vagoni su binari morti oppure velieri e Röda Båten nella Baia Riddarfjärden del Lago Mälaren, nel centro di Stoccolma adibiti a ostelli e alloggi. E in Italia? Saranno le rosse case cantoniere dislocate su tutto il territorio nazionale, oggi in disuso, abbandonate, a diventare il fulcro di una nuova valorizzazione grazie a nove destinazioni d'uso. Obiettivo: trasformare gli ex edifici gestiti dall'Anas in ristoranti, alberghi e luoghi deputati esclusivamente all'ospitalità. Perché, ciò che prima poteva essere solo un obbligo, ovvero recuperare beni che rischiano di andare perduti per sempre, oggi diventa una grande risorsa economica. Così il ministero ... Leggi su agi (Di domenica 11 aprile 2021) AGI - In Svezia ci sono le vecchie stazioni su tratti di ferrovia dismessa trasformate in piccolio in ristoranti, i vecchi vagoni su binari morti oppure velieri e Röda Båten nella Baia Riddarfjärden del Lago Mälaren, nel centro di Stoccolma adibiti a ostelli e alloggi. E in Italia? Saranno le rossedislocate su tutto il territorio nazionale, oggi in disuso, abnate, a diventare il fulcro di una nuova valorizzazione grazie a nove destinazioni d'uso. Obiettivo:gli ex edifici gestiti dall'Anas in ristoranti,e luoghi deputati esclusivamente all'ospitalità. Perché, ciò che prima poteva essere solo un obbligo, ovvero recuperare beni che rischiano di andare perduti per sempre, oggi diventa una grande risorsa economica. Così il ministero ...

Advertising

NicolaPorro : “Campi container per emergenze”. Qual è lo scopo di questo bando governativo? Tendopoli da predisporre in caso di c… - mara_carfagna : È stato pubblicato in #GazzettaUfficiale il bando per i 2800 tecnici nelle PA del #Sud. Una doppia opportunità per… - FunzPub : Rafforzare la #Pa del #Sud, anche in previsione del Recovery: è l’obiettivo delle 2.800 assunzioni che il 6/04 sara… - Anubi_Inpw : RT @Agenzia_Italia: Il bando del Mic per trasformare le case cantoniere in alberghi e ristoranti - Agenzia_Italia : Il bando del Mic per trasformare le case cantoniere in alberghi e ristoranti -