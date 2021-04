Ibra, il Milan attende il giudice sportivo e prepara l'eventuale ricorso (Di domenica 11 aprile 2021) E adesso, ovviamente, non resta che aspettare. Aspettare il verdetto del giudice sportivo Mastrandrea, che martedì si esprimerà sul caso Ibrahimovic. Caso è la parola più appropriata perché il rosso ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 aprile 2021) E adesso, ovviamente, non resta che aspettare. Aspettare il verdetto delMastrandrea, che martedì si esprimerà sul casohimovic. Caso è la parola più appropriata perché il rosso ...

