Iachini: “Siamo stati sfortunati negli episodi. Vlahovic? Cresce a vista d’occhio” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha commentato la sconfitta contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Nelle singole situazioni non Siamo stati fortunati, ma la squadra voleva fare una grande partita. Siamo rientrati in campo con lo spirito giusto, aggredendo alti e rischiando poco. Dopo il due a due c’era la sensazione di poterla vincere, poi c’è stato l’episodio del rigore. C’è rammarico, perché in quel momento la squadra era pronta e stavamo cercando di trovare il gol della vittoria”. Che Vlahovic ha ritrovato?“Sta Crescendo, anche l’anno scorso fece sei o sette gol importanti. Sapevamo avesse margini di grande crescita. Senza la preparazione estiva, essendo un giocatore di stazza, ha fatto qualche partita in meno all’inizio. Ma è ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Il tecnico della Fiorentina, Beppe, ha commentato la sconfitta contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Nelle singole situazioni nonfortunati, ma la squadra voleva fare una grande partita.rientrati in campo con lo spirito giusto, aggredendo alti e rischiando poco. Dopo il due a due c’era la sensazione di poterla vincere, poi c’è stato l’o del rigore. C’è rammarico, perché in quel momento la squadra era pronta e stavamo cercando di trovare il gol della vittoria”. Cheha ritrovato?“Stando, anche l’anno scorso fece sei o sette gol importanti. Sapevamo avesse margini di grande crescita. Senza la preparazione estiva, essendo un giocatore di stazza, ha fatto qualche partita in meno all’inizio. Ma è ...

