I risultati di Serie A | 30ª giornata | spettacolo per Champions | Europa League e salvezza La classifica

(Di domenica 11 aprile 2021) Tantissime emozioni nella 30ªdel campionato diA, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di scudetto. Nella prima sfida successo per lo Spezia contro il Crotone, la compagine di Italiano si avvicina tantissimo all’obiettivo. Il Milan vince sul campo del Parma, colpodel Torino contro l’Udinese. L’Inter si avvicina ancora allo scudetto, successi anche di Juventus e Napoli che hanno avuto la meglio di Genoa e Sampdoria. Vittoria all’ultimo respiro della Lazio sul campo del Verona, il marcatore è stato Milinkovic-Savic. Tutti ie come cambia la. SABATO 10 APRILE Ore 15:00 Spezia-Crotone 3-2 (40? Djidji, 63? Verde, 78? Simy, 89? Maggiore, 92? Erlic) (LE PAGELLE) Ore ...

... la Roma si rituffa sullaA e alle 18 ospita all'Olimpico il Bologna per la 30esima giornata . pareggio in casa del Sassuolo dopo le sconfitte con Parma e Napoli,che hanno portato i ...All'imbrunire di un match rognoso spunta la faccia da bravo ragazzo di Matteo Darmian. Suo il mattoncino scudetto di giornata per un'Inter quasi noiosa neie nella solidità. Un gol che fa godere Conte sia per la dinamica sia perché firmato da uno dello zoccolo italiano della rosa. Uno che, come Ranocchia, D'Ambrosio e Gagliardini, vede poco il ...Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - I risultati della trentesima giornata di Serie A: Juventus-Genoa 3-1; Sampdoria-Napoli 0-2; Verona-Lazio 0-1; Inter-Cagliari 1-0 (giocata alle 12.30); Spezia-Crotone 3-2 ...Cinque le cuneesi protagoniste del “mini torneo” finale che designerà le due promosse in Serie D, tutte in campo in questo turno inaugurale. Comincia con il piede giusto la Pro Dronero, che batte 1-0 ...