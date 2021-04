I politici e i sondaggi. L'ossessione di seguire il consenso (Di domenica 11 aprile 2021) I politici di oggi sono ossessionati dai sondaggi . Lo stiamo vedendo in modo particolare in queste settimane. È stato fatto un governo di larghe intese per fronteggiare la pandemia , si sono messi ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Idi oggi sono ossessionati dai. Lo stiamo vedendo in modo particolare in queste settimane. È stato fatto un governo di larghe intese per fronteggiare la pandemia , si sono messi ...

Advertising

thepooh06911060 : La Turchia continuerà a tenere l'Europa per le palle fino a che non si potrà affrontare la questione migranti senza… - Walter32099227 : @GioLario @fabcet @EmiLy75si Un partito che nei sondaggi è dato al 2% per cento tra i politici e ovviamente l'ultim… - actaageremusic : @titi_il Sembrano i commenti politici ai sondaggi quando si oscillava tra DC e PCI - isolearan1 : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici: Conte leader più amato, la fiducia in Draghi scende di 5 punti in un mese - FrancescoCoccoT : Il governo #Draghi è sostenuto da partiti che insieme fanno il 75,3%, ma, dopo due mesi che è in carica, l'esecuti… -