I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 11 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 15.746 casi positivi da coronavirus e 331 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 30.836 (406 in meno di ieri), di cui 3.585 nei reparti di terapia intensiva (3 Leggi su ilpost (Di domenica 11 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 15.746 casi positivi dae 331 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 30.836 (406 in meno di ieri), di cui 3.585 nei reparti di terapia intensiva (3

Advertising

lastknight : Lo so che lo stavate aspettando, e come non darvi soddisfazione? Ecco il video con lo SPIEGONE sul #Leak di dati d… - fattoquotidiano : La maggioranza si ricompatta sul Cashback e sfuma l’ennesimo attacco alla misura introdotta dal governo Conte-2 per… - francescoseghez : Alla luce di quanto già detto sui cambiamenti delle modalità di rilevazione dei dati sul mercato del #lavoro qui 10… - DelarueF : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus in Italia oggi - RadioProzac : RT @m_starnini: Dopo solo 6 mesi, ISS ha dato a Lincei e INFN i dati covid disaggregati. Per Parisi, ora 'la sfida' é 'scrivere programmi'… -