Human Safari, da Bergamo al mondo con 899mila seguaci: "Viaggiano con me" (Di domenica 11 aprile 2021) Un lavoro, una passione, uno stile di vita. Per il bergamasco Nicolò Balini, alias Human Safari, il viaggio è questo e molto altro. È una scelta. Anzi, un credo. "Il non viaggiare è per me l'antitesi di ciò che voglio fare nella mia vita – spiega il famoso travel blogger – La pandemia mi ha aiutato a capire che ho bisogno di questo per stare bene, di andare sempre oltre e scoprire qualcosa di diverso". Da Fara Gera d'Adda Nicolò ha percorso tantissima strada, letteralmente e metaforicamente. Ha osato e ottenuto risultati. Nel 2012 ha aperto il canale Human Safari – che conta 889.000 iscritti – diventando negli anni un punto di riferimento per il settore travel di YouTube. Nel 2013 è poi arrivata la svolta: Nicolò lascia il lavoro e diventa un professionista autonomo. Oggi è influencer, fotografo, videomaker.

