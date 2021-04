Highlights Venezia-Brescia 94-87 | Basket Serie A1 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 11 aprile 2021) Glidiche sconfigge94-87 nel match valido per la ventiseiesima giornata del campionato diA1. La Reyer teme una possibile rimonta della Germani all’interno del terzo quarto, ma è guidata da un super Mitchell Watt, che mantiene gli avversari a distanza di sicurezza: lo statunitense è autore di 30 punti con 9 su 13 dal campo e 12 su 14 dalla lunetta. I campioni d’Italia riscattano così la sconfitta ottenuta settimana scorsa in OT contro Trento e superano momentaneamente Sassari per il quarto posto. Agli ospiti, al quinto ko di fila, non bastano i 18 punti messi a segno da Wilson. SportFace.