Highlights e gol Tottenham-Manchester United 1-3 | Premier League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 11 aprile 2021) Ilcon glie i gol di, valida per la 31esima giornata della. Gli ospiti vincono in rimonta per 1-3: al gol di Son al 40? rispondono Fred e Cavani, prima del sigillo finale di Greenwood al 96?. Al 34?, annullato un gol a Cavani per un fallo di McTominay su Son ad inizio azione. In alto, ilcon le migliori azioni e i gol della partita. SportFace.