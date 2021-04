Highlights e gol Betis-Atletico Madrid 1-1: Liga 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 11 aprile 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Betis-Atletico Madrid, match valevole per la trentesima giornata della Liga 2020/2021. I ragazzi di Diego Pablo Simeone passano in vantaggio dopo cinque minuti grazie a Carrasco che non sbaglia a porta vuota, ma la risposta dei padroni di casa non si fa attendere e Carrasco sigla il gol del pareggio. L’Atletico Madrid non sa più vincere, pareggia ancora: è nuovamente in testa alla Liga ma Real Madrid e Barcellona sono rispettivamente ad uno e due punti e mancano ancora otto giornate. Un finale di campionato straordinario. 0-1 CARRASCO 1-1 TELLO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentesima giornata della. I ragazzi di Diego Pablo Simeone passano in vantaggio dopo cinque minuti grazie a Carrasco che non sbaglia a porta vuota, ma la risposta dei padroni di casa non si fa attendere e Carrasco sigla il gol del pareggio. L’non sa più vincere, pareggia ancora: è nuovamente in testa allama Reale Barcellona sono rispettivamente ad uno e due punti e mancano ancora otto giornate. Un finale di campionato straordinario. 0-1 CARRASCO 1-1 TELLO SportFace.

Advertising

sportface2016 : L'#AtleticoMadrid non sa più vincere e la #Liga è la più bella degli ultimi 20 anni: tre squadre in due punti a ott… - Pall_Gonfiato : Lo #Spezia ribalta il #Crotone in extremis: #gol e #highlights - sportface2016 : Gol e spettacolo a Firenze: l'#Atalanta vince 3-2 e si riprende il quarto posto #FiorentinaAtalanta VIDEO gol e hig… - sportli26181512 : Sheffield United-Arsenal 0-3: Nel match valevole per la trentunesima giornata della Premier League, netta vittoria… - internewsit : VIDEO - Sampdoria-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita - -