golf | Vecchi Fossa vince il Campionato Nazionale

Advertising

sportface2016 : #Golf, #ItalianProTour 2021: #VecchiFossa vince il Campionato Nazionale davanti a #Manassero, terzo l'amateur… - Ansa_ER : Golf: Campionato Nazionale a Vecchi Fossa, Manassero secondo. In Abruzzo vince 26enne di Reggio Emilia, già campion… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf: Campionato Nazionale a Vecchi Fossa, Manassero secondo - susydigennaro : RT @napolimagazine: Golf: Campionato Nazionale a Vecchi Fossa, Manassero secondo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf: Campionato Nazionale a Vecchi Fossa, Manassero secondo -

Ultime Notizie dalla rete : golf Vecchi

... arrivato alla 15/a stagione, va a JacopoFossa che vince, con 268 colpi, la 81/a edizione del Campionato Nazionale Open. Sul percorso del Miglianico& Country Club di Miglianico Matteo ...... il circuito di gare nazionali e internazionali della Federazione Italiana, a far festa è il ... Trentaduesimo dopo il primo round, quinto a metà gara e secondo al termine del "moving day",...L'emiliano è stato autore di un ultimo giro impressionante, in 63 colpi, piegando la resistenza di Manassero, per la terza volta secondo nel 2021 ...Sul percorso del Miglianico Golf & Country Club (par 71 ... e miglior amateur in gara. Vecchi Fossa centra dunque il bis dopo il successo ottenuto nell’evento tricolore del 2018, al rientro dopo un ...