Hideki Matsuyama ha completato un giro perfetto che neppure l'interruzione per maltempo ha rovinato. Quanto il gioco è stato sospeso per il passaggio di un temporale il giapponese non aveva ancora ...

Un approccio in discesa per salvare il par da far tremare i polsi che invece Matsuyama mette ancora una volta la pallina vicina alla buca, chiudendo il suo terzo giro in 65 colpi con uno strepitoso ...

Masters di Augusta, sorpasso Matsuyama in testa. Molinari rimonta: è 21° Ognuno con le sue carte da giocare in una delle sfide più intriganti del golf. Più indietro partivano superstar che di Masters ne sanno qualcosa, giacche verdi come Adam Scott, Jose Maria Olazabal, ...

golf, Matsuyama show leader al Masters Quotidiano.net golf, Matsuyama show leader al Masters Il giapponese gioca 18 buche spettacolari nel moving day e si porta al comando con 4 colpi di vantaggio sugli inseguitori. Molinari risale al 21° posto ...

Masters di Augusta, sorpasso Matsuyama in testa. Molinari rimonta: è 21° Dopo la terza giornata il giapponese guida dopo un giro da 65, Shauffele e Rose a +5. Francesco chiude con 69: “Meglio di ieri, ho giocato bene nonostante le condizioni più difficili con vento e green ...

