Gol annullato a Cavani, poco dopo risponde Son. Il Tottenham conduce (1-0) all'intervallo (Di domenica 11 aprile 2021) Terminati i primi 45? tra Tottenham e Manchester United con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Partita equilibrata e combattuta, che poteva vedere un pareggio, ma vede gli Spurs condurre grazie al gol di Son al 40?. Pochi minuti prima era stato annullato un gol a Cavani per un fallo nell'azione di McTominay su Son. Foto: Daily Express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

