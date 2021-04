Giulio Berruti vaccinato, merito della Boschi? Le insinuazioni sui social (Di domenica 11 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulio Berruti vaccinato, la foto sui social scatena la polemica degli utenti sul web, fioccano i commenti: merito della compagna Boschi? Giulio Berruti vaccinato contro il Covid-19, la foto postata su Instagram scatena il putiferio: tra i commenti frecciate velenose, viene tirata in ballo la sua storia con Maria Elena Boschi. Nella giornata di ieri Leggi su youmovies (Di domenica 11 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., la foto suiscatena la polemica degli utenti sul web, fioccano i commenti:compagnacontro il Covid-19, la foto postata su Instagram scatena il putiferio: tra i commenti frecciate velenose, viene tirata in ballo la sua storia con Maria Elena. Nella giornata di ieri

Vienampieh : RT @PiccolaMafs: ?Giulio Maria Berruti? That’s the tweet - ramses09975976 : @ilgiornale ma draghi non aveva dettohh cheehhh...? ma poi chi ca**o è giulio berruti?! - Dornan_D_J : RT @PiccolaMafs: ?Giulio Maria Berruti? That’s the tweet - SilAR68 : RT @italiansquadfan: ?? | Giulio Berruti via IG stories - emelyrubit08 : RT @PiccolaMafs: ?Giulio Maria Berruti? That’s the tweet -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Berruti Perché Berruti, il fidanzato di Maria Elena Boschi, si è vaccinato a 36 anni News È polemica dopo che l'attore si è mostrato su Instagram mentre riceveva la prima dose contro il Covid - 19 Pubblicato su 10 Aprile 2021 Giulio Berruti si è vaccinato contro il Coronavirus e, come tanti altri personaggi famosi, lo ha annunciato sui social network. Rispetto ad altri, però, è scoppiato un vero e proprio putiferio. Il ...

Il compagno della Boschi si vaccina e il web insorge: "Così giovane?" Sta facendo discutere l'ultima fotografia pubblicata su Instagram da Giulio Berruti . L'attore, classe 1984, è finito nel mirino del popolo del web per aver ricevuto la prima dose di vaccino. Giulio Berruti ha scelto di condividere questo suo primo passo verso l'...

