Giovanna Rigato a processo per tentata estorsione dopo la denuncia di Berlusconi, parla l’ex del GF: “Non ho paura, ecco perché ho chiesto soldi” (Di domenica 11 aprile 2021) Il prossimo 11 maggio Giovanna Rigato andrà a processo davanti al Tribunale di Monza dopo la denuncia per tentata estorsione presentata da Silvio Berlusconi, notizia resa pubblica lo scorso 24 marzo nel corso dell’udienza milanese del processo Ruby Ter. L’accusa per l’ex concorrente del Gf, ritenuta una delle cosiddette “olgettine”, è di aver chiesto prima 500 mila euro poi un milione di euro in cambio del suo silenzio su quello che avveniva a Villa San Martino. “Con gli avvocati Viazzo e Gerunda affronterò il processo con animo sereno e dimostrerò la mia innocenza. Non ho alcuna paura di Berlusconi. Gli voglio un gran bene e gliene ho sempre voluto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Il prossimo 11 maggioandrà adavanti al Tribunale di Monzalaperpresentata da Silvio, notizia resa pubblica lo scorso 24 marzo nel corso dell’udienza milanese delRuby Ter. L’accusa perconcorrente del Gf, ritenuta una delle cosiddette “olgettine”, è di averprima 500 mila euro poi un milione di euro in cambio del suo silenzio su quello che avveniva a Villa San Martino. “Con gli avvocati Viazzo e Gerunda affronterò ilcon animo sereno e dimostrerò la mia innocenza. Non ho alcunadi. Gli voglio un gran bene e gliene ho sempre voluto ...

