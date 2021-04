Giornata Mare | Ami | “Blue economy e pesca sostenibile per nuovo modello sviluppo”

Leggi su dire

(Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – In occasione della Giornata nazionale del Mare dell’11 aprile torna in primo piano il dibattito sul passaggio dalla ‘green’ alla ‘blue economy’, prospettiva che trova nell’osservazione dei processi naturali un nuovo paradigma di gestione delle risorse e della produzione. Ne è convinto anche Alessandro Botti, presidente dell’associazione Ambiente Mare Italia (Ami), che guarda alla ‘blue economy‘ come a “un modello di riferimento basato su durabilità e rinnovabilità– spiega in un’intervista all’agenzia di stampa Dire- perché permette di passare da un’economia lineare in cui ‘tutto si produce perché tutto si consumi’, a un’economia circolare, in cui ciò che si produce è già pensato per essere materia di ulteriore utilizzo”.