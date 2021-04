Ginnastica | Serie A | Vanessa Ferrari vince l’all-around! Sigillo schiacciante | grande ritorno dopo 5 anni

(Di domenica 11 aprile 2021)ha regalato grandissimo spettacolo in occasione della terza tappa dellaA 2021 diartistica. La Farfalla di Orzinuovi è tornata a gareggiare nel-around a cinquedi distanza dall’ultima volta (Olimpiadi di Rio 2016) e ha regalato grandissime emozioni, nonostante fosse al rientroessere guarita dal Covid-19 eessersi potuta allenare molto poco nelle ultime due settimane. La 30enne, che al PalaVesuvio di Napoli difendeva i colori della sua Brixia Brescia, ha emozionato sul giro completo e ha dimostrato di essere in ottima forma, pronta per essereprotagonista tra un decina di giorni agli Europei. La bresciana andrà a caccia del pass per le Olimpiadi di Tokyo proprio attraverso il ...

Advertising

rivieraoggi : Serie A1 ginnastica artistica femminile, la Wsa conquista la Final Six - simcopter : RT @Eurosport_IT: Vanessa #Ferrari vola e noi così: ???? - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: Vanessa #Ferrari vola e noi così: ???? - ginnasticando : ????SERIE A1 GAM: gli highlights, le classifiche e le interviste dei protagonisti di Napoli. ??@asdginnasticavirtus.m… - isaago : RT @Eurosport_IT: Vanessa #Ferrari vola e noi così: ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Serie

Agguerrita, convinta dei propri mezzi , in forma smagliante. Abbiamo ritrovato questa Vanessa Ferrari durante la terza tappa dellaA 2021 diartistica. Pugnace ancora più del solito, grintosa, agonisticamente aggressiva. La Farfalla di Orzinuovi era davvero carica a pallettoni al PalaVesuvio di Napoli e ha ...... anche in questo fine settimana, è stata impegnata nei campionati a squadre diartistica. La formazione di punta, a Napoli, ha centrato l'obiettivo della salvezza inB; le altre ...Vanessa Ferrari ha regalato grandissimo spettacolo in occasione della terza tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica. La Farfalla di Orzinuovi è tornata a gareggiare nell’all-around a cinque ...Alla Final six accedono dunque Brixia Brescia, Juventus Nova Melzo, Ginnastica Civitavecchia ... risultato che però non basta per ottenere la promozione nella massima serie. Chiudono infatti la ...