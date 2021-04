Ginnastica | Serie A 2021 | le pagelle della terza tappa Ferrari sognante | Villa in palla | Maggio solida

(Di domenica 11 aprile 2021) Sabato 10 aprile si è disputata laA1diartistica, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito ledelle atlete italiane che si sono messermente in luce al PalaVesuvio di Napoli. VANESSA: 9. Definire il ritorno nel concorso generale individuale, a cinque anni di distanza dall’ultima volta (Olimpiadi di Rio 2016), è un puro esercizio di stile. Siamo semplicemente al cospetto di una fuoriclasse eterna, capace di stupire con una testardaggine (nel senso buono del termine), una caparbietà e una combattività fuori dal comune. Più che con una Farfalla si ha la sensazione di avere a che fare con un’indomita Leonessa che non si fa sbarrare la strada da nessun ostacolo. ...

Advertising

Eurosport_IT : Vanessa #Ferrari vola e noi così: ???? - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Vanessa #Ferrari vola e noi così: ???? - rivieraoggi : Serie A1 ginnastica artistica femminile, la Wsa conquista la Final Six - simcopter : RT @Eurosport_IT: Vanessa #Ferrari vola e noi così: ???? - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: Vanessa #Ferrari vola e noi così: ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Serie

Nel nuovo episodio di inizio settimana di Erkenci Kus ( questo è il titolo originario della... Lì Nihat può fare molte lunghe passeggiate, faree perdere qualche chilo. Ma non solo. ...Agguerrita, convinta dei propri mezzi , in forma smagliante. Abbiamo ritrovato questa Vanessa Ferrari durante la terza tappa dellaA 2021 diartistica. Pugnace ancora più del solito, grintosa, agonisticamente aggressiva. La Farfalla di Orzinuovi era davvero carica a pallettoni al PalaVesuvio di Napoli e ha ...Sabato 10 aprile si è disputata la seconda tappa della Serie A1 2021 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito le pagelle delle atlete italiane che si sono messe ...Vanessa Ferrari ha regalato grandissimo spettacolo in occasione della terza tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica. La Farfalla di Orzinuovi è tornata a gareggiare nell’all-around a cinque ...