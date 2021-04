Giffoni Valle Piana, usa carta di credito rubata per prelevare soldi: nei guai 44enne (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiffoni Valle Piana (Sa) – “Ricettazione ed utilizzo fraudolento di carte di credito”: è l’accusa nei confronti di un pregiudicato 44enne V.R di Giffoni Valle Piana. L’uomo, lo scorso 1 febbraio, dopo aver rubato una carta di credito ad un cittadino di Giffoni Valle Piana, ha prelevato la somma contante di 200 euro presso uno sportello bancomat di un ufficio postale del centro picentino. In seguito alle indagini condotte dai carabinieri, l’uomo è stato identificato e su richiesta del magistrato, i carabinieri gli hanno notificato un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale dell’obbligo di firma di P.G. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Ricettazione ed utilizzo fraudolento di carte di”: è l’accusa nei confronti di un pregiudicatoV.R di. L’uomo, lo scorso 1 febbraio, dopo aver rubato unadiad un cittadino di, ha prelevato la somma contante di 200 euro presso uno sportello bancomat di un ufficio postale del centro picentino. In seguito alle indagini condotte dai carabinieri, l’uomo è stato identificato e su richiesta del magistrato, i carabinieri gli hanno notificato un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale dell’obbligo di firma di P.G. L'articolo proviene ...

