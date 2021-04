Gianroberto Casaleggio: ma che pianeta mi hai fatto (Di domenica 11 aprile 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di Gianroberto Casaleggio. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il Progetto Rousseau. Di seguito “Ma che pianeta mi hai fatto” tratto dal suo libro “Veni, vidi, web” pubblicato nel 2015. Petrolio e carbone sono proibiti insieme alla circolazione di macchine private. I mezzi pubblici sono gratuiti. L’emissione di Co2 è punita con la reclusione fino a 30 anni. Taxi, tabaccai, macellerie e librerie sono scomparsi. La più grande impresa del mondo produce biciclette e monopattini. Le spiagge sono libere. I cacciatori fanno solo safari fotografici e ripongono nei nidi i piccoli caduti al suolo. Chi è sorpreso con un fucile è lasciato libero e nudo nei ... Leggi su ilblogdellestelle (Di domenica 11 aprile 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il Progetto Rousseau. Di seguito “Ma chemi hai” tratto dal suo libro “Veni, vidi, web” pubblicato nel 2015. Petrolio e carbone sono proibiti insieme alla circolazione di macchine private. I mezzi pubblici sono gratuiti. L’emissione di Co2 è punita con la reclusione fino a 30 anni. Taxi, tabaccai, macellerie e librerie sono scomparsi. La più grande impresa del mondo produce biciclette e monopattini. Le spiagge sono libere. I cacciatori fanno solo safari fotografici e ripongono nei nidi i piccoli caduti al suolo. Chi è sorpreso con un fucile è lasciato libero e nudo nei ...

Linda8052079633 : @EmmaKump @ToniSonia @fattoquotidiano I 'big' sono big sono nell'arroganza di aver fatto diventare un club per assa… - cobica13953 : RT @Cosi49Cosimo: Verrà un tempo in cui dovremo per forza accettare di convivere con chi ha causato il male del paese ma lavoreremo affinch… - annaros70527446 : @M5S_Senato GIOVANI VIRGULTI - I GRILLINI VANNO A LEZIONE DI PUBLIC SPEAKING DA SILVIA VIRGULTI, EX FIDANZATA DI CA… - Agenparl : #GrazieAllaRete, l'iniziativa degli Ambasciatori della Partecipazione per Gianroberto Casaleggio - - avimmaisacap : I miei complimenti a Davide Casaleggio e a Enrica Sabatini per aver distrutto una creatura voluta da Gianroberto. N… -