Genoa | Ballardini | “Chiudiamo bene la stagione Futuro? Penso al Milan il resto vien da sé”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 11 aprile 2021) Ilesce sconfitto dall'Allianz Stadium. Troppo forte la Juventus per la squadra ligure.LE PAROLE DI- "Ilha fatto una buona partita e poi degli errori sui gol. Noi ci teniamo la bella gara contro una squadra in salute, la soddisfazione della prestazione fatta. Siamo cresciuti e sul 2-1 abbiamo avuto due-tre situazioni clamorose contro una squadra che sta. Abbiamo preso man mano campo e abbiamo gestitola palla. Nonostante il terzo gol subito a me ilmi è piaciuto. Adesso pensiamo al, voglio che ilfaccia queste partite, che gestisca la palla e vada ad aggredire l’avversario. Ma voglio vedere una squadra così, anche contro una big come la Juve. Rovella? Lui ogni giorno migliora, dubbi sul fatto che ...