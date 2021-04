Genny morto nello schianto a Qualiano | arrestato il 19enne alla guida dell’auto

(Di domenica 11 aprile 2021). E’ sconvolta la città diper la morte di Gennaro Nappa, il 17enne di Villaricca che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nella notte. Il giovane era in auto con altri due amici quando il veicolo si è ribaltato e scontrato con altre due auto in via Consolare Campana. I carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Nonostante i soccorsinon ce l'ha fatta, è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate in seguito all'impatto. Feriti gli altri due amuci, tutti di Qualiano, uno in gravi condizioni ...sul colpo anche Amato che era uscito di casa per andare a comprare le pizze. Il drammatico ... Lo scontro a Licola,perde la vita a 25 anni Si chiamava Gennaro Pisano il ragazzo rimasto ...Una sofferenza difficile da immaginare. Lacrime, ricordi sinceri. Un’intera comunità sconvolta per la morte del 16enne Gennaro Nappa. Era per tutti Genny. Ha perso la vita nel tragico incidente ...Qualiano, tragico incidente stradale: nella serata di ieri, 10 aprile, un'auto si è schiantata contro altre due veicoli. Morto un 16enne ...