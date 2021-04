Gazzetta: il ritorno del Napoli in Champions è determinante per il rinnovo di Insigne (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo la sconfitta contro la Juventus il Napoli non può più commettere passi falsi se vuole restare agganciato alla zona Champions, scrive la Gazzetta dello Sport, sottolineando l’importanza di Insigne nella partita di oggi pomeriggio. Con il rigore realizzato contro la Juve il capitano è arrivato a quota 105 gol, staccando Cavani nella classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi. Ora il suo obiettivo è raggiungere Sallustro a 108 reti. Non solo: ad Insigne mancano 4 gol per migliorare il suo record realizzativo in campionato, fermo alle 18 reti segnate nel 2017. Soprattutto, però, c’è l’obiettivo Champions, fondamentale anche in chiave rinnovo. “Una condizione che potrebbe essere determinante anche per il suo rinnovo. Ma questa è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo la sconfitta contro la Juventus ilnon può più commettere passi falsi se vuole restare agganciato alla zona, scrive ladello Sport, sottolineando l’importanza dinella partita di oggi pomeriggio. Con il rigore realizzato contro la Juve il capitano è arrivato a quota 105 gol, staccando Cavani nella classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi. Ora il suo obiettivo è raggiungere Sallustro a 108 reti. Non solo: admancano 4 gol per migliorare il suo record realizzativo in campionato, fermo alle 18 reti segnate nel 2017. Soprattutto, però, c’è l’obiettivo, fondamentale anche in chiave. “Una condizione che potrebbe essereanche per il suo. Ma questa è ...

Advertising

Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - napolista : Gazzetta: il ritorno del #Napoli in Champions è determinante per il rinnovo di #Insigne Oggi la squadra di Gattuso… - DnaBiancorosso : RT @supportersmagaz: Secondo @Gazzetta_it 'Il club bolognese assume l’irregolarità della posizione del play per avere aggirato le regole di… - supportersmagaz : Secondo @Gazzetta_it 'Il club bolognese assume l’irregolarità della posizione del play per avere aggirato le regole… - DnaBiancorosso : ???? Il club bolognese assume l’irregolarità della posizione del play per avere aggirato le regole di ritorno all’att… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta ritorno Parlano i commercianti: "Pronti a ripartire. Ma non chiudeteci mai più" GIUSEPPE MILANO "Sorrideremo davvero quando ci diranno che non chiuderemo mai più". È questo lo spirito dei commercianti di Parma alla vigilia del ritorno in zona arancione. Tante attività domani potranno finalmente riaprire, ma è difficile essere soddisfatti fino in fondo. "Quest'altro mese di stop, con Pasqua, ha pesato moltissimo su settori ...

Corsa, finte e un destro micidiale: riecco il Rebic che serve al Milan Il secondo dato è la conferma di un tema già sviluppato, quando si parla di Rebic: con quello di stasera, salgono a 16 i gol segnati nei gironi di ritorno della Serie A, contro 1 soltanto nei gironi ...

Ana Ivanovic segue la sua passione e torna in campo La Gazzetta dello Sport CdS - Inter, lo scudetto è lontano 16 punti. Conte però non si accontenta e punta al massimo Conte non accetta tabelle e conti, ma la Gazzetta dello Sport inizia a fare il countdown ... Sempre quella Juve di 7 anni fa, ne fece 52 all’andata e 50 al ritorno. L’Inter ne ha fatti 30 su 30 dopo ...

MotoGP | Agostini: “Ritorno di Marquez emozionante per tutti” Ha fatto cose non da tutti. Il suo ritorno è emozionante per tutti“, ha detto Ago alla Gazzetta dello Sport. Secondo il leggendario centauro, che ancora oggi detiene record apparentemente imbattibili, ...

GIUSEPPE MILANO "Sorrideremo davvero quando ci diranno che non chiuderemo mai più". È questo lo spirito dei commercianti di Parma alla vigilia delin zona arancione. Tante attività domani potranno finalmente riaprire, ma è difficile essere soddisfatti fino in fondo. "Quest'altro mese di stop, con Pasqua, ha pesato moltissimo su settori ...Il secondo dato è la conferma di un tema già sviluppato, quando si parla di Rebic: con quello di stasera, salgono a 16 i gol segnati nei gironi didella Serie A, contro 1 soltanto nei gironi ...Conte non accetta tabelle e conti, ma la Gazzetta dello Sport inizia a fare il countdown ... Sempre quella Juve di 7 anni fa, ne fece 52 all’andata e 50 al ritorno. L’Inter ne ha fatti 30 su 30 dopo ...Ha fatto cose non da tutti. Il suo ritorno è emozionante per tutti“, ha detto Ago alla Gazzetta dello Sport. Secondo il leggendario centauro, che ancora oggi detiene record apparentemente imbattibili, ...