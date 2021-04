Gara solidarietà per bimbo malato, raccolti 50mila euro (Di domenica 11 aprile 2021) Oltre cinquantamila euro raccolti per sostenere una famiglia di Carovilli (Isernia) il cui bambino, di appena 6 mesi, ha dovuto affrontare il trapianto di fegato. L'intera provincia di Isernia ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) Oltre cinquantamilaper sostenere una famiglia di Carovilli (Isernia) il cui bambino, di appena 6 mesi, ha dovuto affrontare il trapianto di fegato. L'intera provincia di Isernia ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Gara solidarietà Gara solidarietà per bimbo malato, raccolti 50mila euro La gara di solidarietà era partita due mesi fa con un post della locale sede Avis sui canali social. . 11 aprile 2021

La gara di solidarietà era partita due mesi fa con un post della locale sede Avis sui canali social.