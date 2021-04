Gamma GT: cosa sono? Perchè sono valori del sangue così importanti? (Di domenica 11 aprile 2021) Gamma GT: cosa sono? Quali sono i valori? Tutto quel che c’è da sapere sulle Gamma globulin transferasi in parole semplici. Per Gamma GT si intende una proteina misurabile attraverso un semplice esame del sangue. La loro funzione è quella di trasportare gli aminoacidi attraverso la membrana cellulare. Il loro valore ematico può rivelare la presenza di patologie del fegato e delle vie biliari. I valori considerati normali sono: Uomini 1-6 anni: 7-19 U/l; 7-9 anni: 9-22 U/l; 10-13 anni: 9-24 U/l; 14-15 anni: 9-26 U/l; 16-17 anni: 9-27 U/l; 18-35 anni: 9-31 U/l; 36-40 anni: 8-35 U/l; 41-45 anni: 9-37 U/l; 46-50 anni: 10-39 U/l; 51-54 anni: 10-42 U/l; 55 anni: ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021)GT:? Quali? Tutto quel che c’è da sapere sulleglobulin transferasi in parole semplici. PerGT si intende una proteina misurabile attraverso un semplice esame del. La loro funzione è quella di trasportare gli aminoacidi attraverso la membrana cellulare. Il loro valore ematico può rivelare la presenza di patologie del fegato e delle vie biliari. Iconsiderati normali: Uomini 1-6 anni: 7-19 U/l; 7-9 anni: 9-22 U/l; 10-13 anni: 9-24 U/l; 14-15 anni: 9-26 U/l; 16-17 anni: 9-27 U/l; 18-35 anni: 9-31 U/l; 36-40 anni: 8-35 U/l; 41-45 anni: 9-37 U/l; 46-50 anni: 10-39 U/l; 51-54 anni: 10-42 U/l; 55 anni: ...

Gamma GT: cosa sono? Perchè sono valori del sangue così importanti? AssoCareNews.it

