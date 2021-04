Gama | «Ho giocato nel PSG Ma la Juventus è speciale»

(Di domenica 11 aprile 2021) Saraha parlato dei prossimi obiettivi della Nazionale femminile di calcio e di come partecipare all’Europeo sia importante, ma non solo Nel corso di un’intervento su Rai 3 ai microfoni di Che Tempo Che Fa, Saraha risposto alle domande di Fabio Fazio sull’Europeo e sulla. PROSPETTIVE – «Cominciamo da martedì, che ci serve perché abbiamo messo in sacco la convocazione all’Europeo. Abbiamo già ottenuto la qualificazione e quella è la prima cosa; l’Europeo sarà straordinario perché c’è il meglio del calcio mondiale e ci permette di competere a grandi livelli e di fare crescere il nostro movimento». JUVE – «È stato un periodo molto particolare: era il primo anno in cui giocavamo alla Juve ed è stato un anno di grande scoperte. Avevoal PSG, ma arrivare qui a casa mia, alla Juve è stato ...

Advertising

LMVLorenzo : RT @junews24com: Sara Gama: «Avevo giocato al PSG, ma venire alla Juve è stato speciale» - - gilnar76 : Sara Gama: «Avevo giocato al ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Sara Gama: «Avevo giocato al PSG, ma venire alla Juve è stato speciale» - - carbenzo : RT @CB_Ignoranza: Tombese-Vasco Da Gama, 32esimo di finale della Coppa del Brasile giocato stanotte. “Mo ci fermn e guardie check” #Brasil… - CB_Ignoranza : Tombese-Vasco Da Gama, 32esimo di finale della Coppa del Brasile giocato stanotte. “Mo ci fermn e guardie check”… -

Ultime Notizie dalla rete : Gama giocato

Calcio News 24

Il padre Dondinho, è stato anche lui un calciatore e hain squadre come Atletico Mineiro e Vasco da, ma la sua carriera è terminata presto a causa di un grave infortunio al ginocchio. Il ...... vediamo quali squadre hanno già. Partiamo dalla Copa Argentina dove il River Plate ha ...30 Bahia - BA - Manaus - AM 4 - 1 Tombense - MG - Vasco da1 - 2 Brasile > Campeonato Pernambucano ...Sara Gama ha parlato dei prossimi obiettivi della Nazionale femminile di calcio e di come partecipare all’Europeo sia importante, ma non solo Nel corso di un’intervento su Rai 3 ai microfoni di Che Te ...Sara Gama ha parlato dei prossimi obiettivi della Nazionale femminile di calcio e di come partecipare all’Europeo sia importante, ma non solo Nel corso di un’intervento su Rai 3 ai microfoni di Che Te ...