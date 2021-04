Funerali principe Filippo, le celebrazioni sabato 17 aprile. Harry presente (ma senza Meghan): ecco chi ci sarà e come si svolgeranno (Di domenica 11 aprile 2021) Una settimana di cordoglio poi un funerale con poche persone, viste le norme anti-Covid, e senza pompe cerimoniali da esequie di Stato, come avrebbe voluto il defunto. L’ultimo saluto al principe Filippo, morto lo venerdì 9 aprile, si terrà sabato 17 aprile. Il consorte della regina Elisabetta, è spirato nel castello di Windsor a 99 anni. A rendergli l’ultimo saluto il prossimo sabato ci sarà, sicuramente, il principe Harry: sarà il primo faccia a faccia con gli altri membri della famiglia Reale dopo l’intervista rilasciata nel salotto di Oprah Winfrey. Assente, invece, la moglie Meghan Markle, ufficialmente a causa della gravidanza. La presenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Una settimana di cordoglio poi un funerale con poche persone, viste le norme anti-Covid, epompe cerimoniali da esequie di Stato,avrebbe voluto il defunto. L’ultimo saluto al, morto lo venerdì 9, si terrà17. Il consorte della regina Elisabetta, è spirato nel castello di Windsor a 99 anni. A rendergli l’ultimo saluto il prossimoci, sicuramente, ilil primo faccia a faccia con gli altri membri della famiglia Reale dopo l’intervista rilasciata nel salotto di Oprah Winfrey. Assente, invece, la moglieMarkle, ufficialmente a causa della gravidanza. La pre...

