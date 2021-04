Francia, Giornata della ricerca italiana nel mondo: all’Iic di Lione protagonista Andrea Segrè (Di domenica 11 aprile 2021) Professore ordinario di Politica agraria internazionale e comparata all’Università di Bologna e fondatore della Campagna Spreco Zero, Andrea Segrè sarà l’ospite, per la IV Giornata della ricerca italiana nel mondo, in programma il prossimo 15 aprile, dell’incontro organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Lione proprio per giovedì 15 alle ore 17.00. La discussione sarà moderata dal giornalista italiano Claudio Rosmino (presentatore della trasmissione Farm to Fork su Euronews), e si concentrerà principalmente sul tema Waste Watcher International: lo spreco alimentare in Italia e nel mondo al tempo del Covid. Dai comportamenti alle misure normative. A 5 anni dalla legge Garot e a un anno dalla ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Professore ordinario di Politica agraria internazionale e comparata all’Università di Bologna e fondatoreCampagna Spreco Zero,sarà l’ospite, per la IVnel, in programma il prossimo 15 aprile, dell’incontro organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura diproprio per giovedì 15 alle ore 17.00. La discussione sarà moderata dal giornalista italiano Claudio Rosmino (presentatoretrasmissione Farm to Fork su Euronews), e si concentrerà principalmente sul tema Waste Watcher International: lo spreco alimentare in Italia e nelal tempo del Covid. Dai comportamenti alle misure normative. A 5 anni dalla legge Garot e a un anno dalla ...

