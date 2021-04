Formula E, Gabriele Ferrieri (ANGI): “ePrix Roma grande opportunità per l’innovazione sostenibile” (Di domenica 11 aprile 2021) La Formula E con l’ePrix di Roma rappresenta una grande opportunità per il rilancio e l’immagine di Roma capitale, con la sindaca Virginia Raggi e il gotha delle istituzioni italiane che saranno presenti nel corso della manifestazione. Un’opportunità imperdibile anche per dare un grande segnale alla mobilità sostenibile e alla transizione ecologica, legata anche dal successo di queste iniziative che ogni anno raccolgono grandi numeri e sempre più sostenitori. Tra i protagonisti di questa edizione 2021 della Formula E a Roma anche l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, come punto di riferimento dell’innovazione in Italia e tra le realtà più ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 aprile 2021) LaE con l’dirappresenta unaper il rilancio e l’immagine dicapitale, con la sindaca Virginia Raggi e il gotha delle istituzioni italiane che saranno presenti nel corso della manifestazione. Un’imperdibile anche per dare unsegnale alla mobilitàe alla transizione ecologica, legata anche dal successo di queste iniziative che ogni anno raccolgono grandi numeri e sempre più sostenitori. Tra i protagonisti di questa edizione 2021 dellaE aanche l’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, come punto di riferimento delin Italia e tra le realtà più ...

