Formazioni ufficiali Venezia-Cosenza | Serie B 2020 2021

(Di domenica 11 aprile 2021) Ilospita ilnel match valevole per la 33^ giornata diB. Al Penzo i lagunari vogliono avvicinare le posizioni di vertice, mentre i calabresi vogliono allontanare i bassifondi della classifica. Le sceltedei due allenatori. Le: in attesa: Falcone; Idda, Carretta, Bouah, Sciaudone, Legittimo, Tremolada, Gliozzi, Kone, Crecco, Ingrosso. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieB: le formazioni ufficiali di #Venezia-#Cosenza #VENCOS - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #JuventusGenoa, le scelte di Pirlo e Ballardini - ILOVEPACALCIO : #SerieA, #RomaBologna: le #formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Serie A/ Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Bologna! - - zazoomblog : Serie A Roma-Bologna: Sorprese Mirante e Reynolds. In avanti c’è Mayoral. Le formazioni ufficiali - #Serie #Roma-B… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

PROBABILISUDTIROL VIRTUS VERONA Le probabilidella sfida tra Sudtirol e ... dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quoteche sono state fornite. Il ...... si gioca! PROBABILIIMOLESE RAVENNA Le probabilidella sfida tra Imolese e ... dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quoteche sono state fornite. ...Alle 18 il fischio d'inizio all'Olimpico. Turno di riposo per Pau Lopez, gioca Mirante. Davanti il trio spagnolo: Perez e Pedro a supporto di Mayoral ...Questa sera alle 18:00, va in scena il match tra Roma e Bologna, valido per la 30esima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali del match: ...