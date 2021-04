Formazioni ufficiali Sheffield United-Arsenal, Premier League 2020-2021 (Di domenica 11 aprile 2021) L’Arsenal fa visita allo Sheffield United nel match valevole per la 31^ giornata di Premier League. I Gunners vogliono risalire la china e chiudere al meglio una stagione da incubo, mentre lo Sheffield, fanalino di coda della classifica, è ormai a un passo dalla retrocessione aritmetica. Le Formazioni ufficiali: Sheffield United: in attesa Arsenal: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) L’fa visita allonel match valevole per la 31^ giornata di. I Gunners vogliono risalire la china e chiudere al meglio una stagione da incubo, mentre lo, fanalino di coda della classifica, è ormai a un passo dalla retrocessione aritmetica. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: SERIE A - Roma-Bologna, le formazioni ufficiali - TuttoMercatoWeb : Roma-Bologna, le formazioni ufficiali: fuori Pellegrini, c'è Perez. Esordio dal 1' per Reynolds - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #RomaBologna LIVE dalle 18, formazioni ufficiali: gioca Mayoral, prima da titolare per Reynolds. C'è Palacio - sportface2016 : #SerieA: le formazioni ufficiali di #RomaBologna - infobetting : Roma-Bologna (11 aprile ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici -