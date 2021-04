Formazioni ufficiali Fiorentina Atalanta | le scelte degli allenatori

(Di domenica 11 aprile 2021) Ledimatch valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021.(5-3-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli, Bonaventura; Kouame, Vlahovic. Allenatore: Iachini.(4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Romero, Gosens; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. Allenatore: Gasperini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

notiziedalraimo : #SerieA #SerieATIM, #Formazioni ufficiali #FiorentinaAtalanta - Pall_Gonfiato : Le scelte di #Iachini e #Gasperini - infoitsport : Roma-Bologna, le formazioni ufficiali di Fonseca e Mihajlovic - infoitsport : Roma-Bologna, le formazioni ufficiali: esordio dal 1' per Reynolds - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: Fiorentina-Atalanta, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE ? #FiorentinaAtalanta Fischio d'inizio alle 20.45 LIVE… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Commenta per primo FIORENTINA (3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All. Iachini ATALANTA (4 - 2 - 3 - 1)...LE: FIORENTINA (3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All. Iachini ATALANTA (4 - 2 -...Tutto pronto per il match del posticipo serale della serie A tra Fiorentina e Atalanta. Svelate le scelte di Iachini e Gasperini, vediamo le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle 20.45 al ...Termina 0-2 il match di Marassi. Dopo 45 minuti chiusi sull’1-0 per il Napoli, nella ripresa la Samp preme e si rende più volte pericolosa, ma senza riuscire a segnare. Nel finale una ripartenza letal ...