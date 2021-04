Football americano | Prima Divisione 2021 | all’esordio vincono Panthers Parma | Rhinos Milano e Dolphins Ancona

Leggi su oasport

(Di domenica 11 aprile 2021) Dopo un anno di attesa, per colpa della pandemia, è finalmente tornato in scena il campionato italiano didi. L’edizionevede ai nastri di partenza sette squadre, per cui ad ogni turno una protagonista dovrà, gioco forza, riposare. Nellasettimana di gare è toccato ai Guelfi Firenze fare da spettatori a tre match che hanno regalato i primi verdetti e, come vedremo, le sorprese non sono mancate. Nel primo incontro della stagione, infatti, arriva subito lasorpresa. I Seamen(0-1) cadono 14-20 in casa contro i(1-0). Sono i campioni in carica a sbloccare il punteggio nel primo quarto con un intercetto riportato in meta, quindi dopo un secondo ...