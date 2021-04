Flight | la storia vera che ha ispirato il film

(Di domenica 11 aprile 2021), è undrammatico del 2012, diretto da Robert Zemeckis,da un incidente aereo realmente accaduto: quello del volo Alaska Airlines 261., undrammatico del 2012 diretto da Robert Zemeckis e scritto da John Gatins, è vagamentead una, quella dell'incidente aereo del volo Alaska Airlines 261. Denzel Washington interpreta il ruolo di William "Whip" Whitaker Sr., un pilota alcolizzato che fa atterrare miracolosamente il suo aereo dopo un guasto meccanico, salvando quasi tutti i passeggeri. Gatins ha spiegato in un'intervista del 2012 con il Los Angeles Times che il drammatico incidente immaginario raffigurato nella pellicola è stato "vagamente" dallo schianto del 2000 del volo ...

Flight, un film drammatico del 2012 diretto da Robert Zemeckis e scritto da John Gatins, è vagamente ispirato ad una storia vera, quella dell'incidente aereo del volo Alaska Airlines 261. Parte degli eventi del film sono liberamente ispirati all'incidente aereo del volo Aska Airlines 161, avvenuto il 31 gennaio del 2000.